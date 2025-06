Kallas alerta que Rússia tem um plano de agressão a longo prazo contra a Europa

A chefe de Relações Exteriores da União Europeia (UE), Kaja Kallas, disse que a Rússia representa uma ameaça direta ao bloco por meio de atos de sabotagem e ciberataques, e que os gastos militares maciços sugerem que o presidente russo, Vladimir Putin, também planeja usar suas forças armadas em outros lugares no futuro.

"A Rússia já é uma ameaça direta à União Europeia", afirmou, ao listar uma série de violações do espaço aéreo russo, exercícios militares provocativos e ataques a redes de energia, oleodutos e cabos submarinos. Segundo ela, a Rússia gasta mais em defesa do que as 27 nações da UE juntas. "Este é um plano de longo prazo para uma agressão de longo prazo. Você não gasta tanto com o militar, se não planeja usá-lo", acrescentou.

"A Europa está sob ataque e nosso continente está em um mundo que se torna mais perigoso", pontuou. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.