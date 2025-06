Exportações do Japão caem pela primeira vez em oito meses por impacto das tarifas

Tóquio, 18 - As exportações do Japão, um motor principal de crescimento para a economia do país, caíram pela primeira vez em oito meses em maio, reforçando a visão de que o impacto das tarifas do presidente americano, Donald Trump, pode limitar as ações do Banco do Japão (BoJ) em relação ao aumento das taxas de juros.

As exportações diminuíram 1,7% em maio em relação ao ano anterior, em comparação com o aumento de 2,0% em abril, mostraram dados do Ministério das Finanças desta quarta-feira, 18. As exportações para os EUA caíram 11,1% em maio devido à fraqueza nos embarques de carros, peças automotivas e máquinas de fabricação de chips, enquanto o superávit comercial japonês com os EUA encolheu 4,7% em relação ao ano anterior.

A indústria automobilística do Japão é a que mais perderá se as tarifas dos EUA entrarem em vigor total. Formuladores de política monetária e economistas alertaram que o impulso de crescimento salarial do Japão pode ser arruinado se tarifas mais altas prejudicarem os lucros corporativos. Uma reversão nesse aspecto seria um golpe para os esforços do BoJ de criar um ciclo positivo de inflação estável e crescimento salarial. Fonte: Dow Jones Newswires*.

