Irã não se renderá e intervenção dos EUA trará consequências irreparáveis, diz Khamenei

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, afirmou que seu país não se renderá e que qualquer intervenção militar dos EUA trará "consequências irreparáveis".

"Aqueles com sabedoria que conhecem o Irã, seu povo e sua história, nunca falam com esta nação na linguagem das ameaças, porque a nação iraniana não se renderá", disse ele em um discurso televisionado.

"Os americanos devem saber que qualquer intervenção militar dos EUA levará, sem dúvida, a danos irreparáveis", acrescentou. "O Irã se mantém firme diante de uma guerra imposta, assim como se manterá firme contra uma paz imposta, e não cederá a nenhum tipo de imposição." Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.