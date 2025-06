Embaixador do Irã em Genebra diz que Trump foi 'hostil' ao pedir rendição de Teerã

O embaixador do Irã em Genebra, Ali Bahreini, classificou comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, pedindo a "rendição incondicional" de Teerã como "hostis" e "indevidos".

Bahreini, que falou a repórteres nesta quarta-feira, 18, disse que os ataques israelenses "não conseguiram causar grandes danos às instalações nucleares" do Irã, uma vez que medidas para protegê-las haviam sido tomadas.

Bahreini ressaltou que o Irã não tem intenção de produzir armas nucleares, temor que motivou a ofensiva israelense. "Continuaremos produzindo urânio enriquecido na medida que for necessário para fins pacíficos," afirmou.

O embaixador também refutou rumores sobre um possível "retrocesso" nas atividades de pesquisa e tecnologia nuclear do Irã, como resultado da ação militar de Israel, dizendo que os cientistas do país continuarão trabalhando. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.