Quem é o estudante brasileiro que morreu durante intercâmbio no Canadá

O estudante paranaense Victor Gabriel Camargo, de 16 anos, morreu afogado em um rio na cidade de Nackawic, distrito de New Brunswick, no Canadá. Ele estava desaparecido desde segunda-feira, 16, e seu corpo foi encontrado nesta terça-feira, 17, segundo informou a secretaria estadual de Educação do Paraná.

Camargo era de Jesuítas, município no oeste do Paraná, onde estudava no Colégio Estadual Barão do Rio Branco. Mas, desde janeiro, o adolescente morava no Canadá, onde participava do programa de intercâmbio Ganhando o Mundo, oferecido pelo governo do estado do Paraná. Ele voltaria para o Brasil em julho.

Segundo nota divulgada pela secretaria estadual de Educação do Paraná, Camargo estava acompanhado da família canadense de uma outra intercambista do programa quando desapareceu em um rio. Equipes de resgate da polícia canadense foram mobilizadas nas buscas, até que o corpo do adolescente foi localizado.

A secretaria estadual informou que vai enviar o diretor de Educação da pasta ao Canadá para acompanhar os trâmites relacionados ao episódio. "A pasta está em contato direto com a família do estudante, prestando todo o apoio necessário e suporte com informações e orientações em relação às medidas legais, consulares e logísticas que envolvem o caso", afirma a nota.

O governo do Paraná firmou um acordo com a Polícia Federal para emitir passaportes de maneira emergencial para os pais, caso eles queiram acompanhar todo o processo no Canadá. O corpo consular canadense se dispôs a ajudar com vistos e outros procedimentos, segundo a nota da secretaria de Educação.

Em texto publicado nas redes sociais, o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), lamentou a morte do estudante, afirmou que "a Educação do Paraná está em luto" e contou ter ordenado ao secretário de Educação, Roni Miranda, que "disponibilizasse todo o suporte para que os familiares do jovem possam acompanhar o traslado do corpo".