Inteligência de Israel diz que Irã trabalha em gatilho para bomba nuclear

Antes de iniciar seus ataques ao Irã na semana passada, Israel forneceu aos EUA uma inteligência que considerou alarmante: Teerã estava conduzindo pesquisas renovadas úteis para uma arma nuclear, incluindo um sistema de disparo explosivo. Oficiais americanos, no entanto, não se convenceram de que as informações apontavam para uma decisão iraniana de construir uma bomba, segundo oficias dos EUA e dois assessores do Congresso familiarizados com as discussões.

A inteligência compartilhada por Israel no último mês cobria múltiplas linhas de pesquisa iraniana em tecnologia necessária para construir uma arma nuclear, de acordo com as fontes. Eles descreveram "um sistema de iniciação multiponto", técnica usada para detonar múltiplas explosões simultâneas que é usada em bombas nucleares, e mencionaram o trabalho do Irã em partículas de nêutrons para gerar uma reação em cadeia - uma parte crítica da fissão nuclear. Oficiais também afirmam que foram citados explosivos plásticos e integração de material físsil em um dispositivo explosivo.

A resposta dos EUA à Israel foi que a inteligência apenas mostrava que o Irã ainda estava pesquisando armas nucleares, mas os dois países concordam em grande parte que o Irã se colocou em uma posição mais forte nos últimos meses para construir uma bomba nuclear. O Irã, por outro lado, insiste que seu programa nuclear é para fins pacíficos.

Os EUA estimam que provavelmente levaria de uma a duas semanas para o Irã produzir urânio enriquecido em nível de armas suficiente para uma arma nuclear, e oficiais dos EUA disseram que o Irã poderia construir algum tipo de arma nuclear rudimentar em alguns meses.