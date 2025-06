Madonna faz brincadeira com o pai depois de estudo mostrar que ela é prima do papa Leão XIV

Madonna usou as redes sociais para falar sobre seu suposto parentesco com o papa Leão XIV. "Silvio! Somos parentes do Papa! Faça uma pose", escreveu ela em uma foto ao lado de seu pai, Silvio Ciccone.

A publicação aconteceu depois que uma ampla investigação do The New York Times afirmou que o pontífice é um parente distante de algumas figuras mundialmente conhecidas, incluindo a cantora.

Além da diva pop, nomes como Justin Bieber e Angelina Jolie aparecem no estudo. Segundo o trabalho do historiador Henry Louis Gates Jr., do programa Finding Your Roots, da emissora PBS em parceria com os grupos American Ancestors e Cuban Genealogy Club de Miami, Madonna é prima de nono grau do pontífice.

O estudo indica que o papa tem como ancestral o canadense Louis Boucher de Grandpré, nascido na cidade de Trois-Rivières, em Quebec. É a partir dele que surgem os vínculos familiares com nomes como Madonna e Bieber, além de Angelina Jolie, Hillary Clinton, Pierre e Justin Trudeau e Jack Kerouac.

A árvore genealógica também aponta um parentesco distante com Antonio José de Sucre, herói da Batalha de Ayacucho e figura central na luta contra o colonialismo espanhol na América Latina.