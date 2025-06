Trump poderá ter que tomar ações adicionais para acabar com programa nuclear do Irã, diz Vance

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou nesta terça-feira (17) que o presidente americano, Donald Trump, pode ter que tomar "ações adicionais para acabar com o enriquecimento de urânio iraniano". Segundo Vance, "essa decisão, em última análise, pertence ao presidente".

Em publicação no X, Vance destacou que o presidente tem sido "incrivelmente consistente, ao longo de 10 anos, em afirmar que o Irã não pode ter uma arma nuclear". Ele pontuou que o líder americano tem incentivado sua equipe de política externa a negociar com o Irã para impedir o avanço do programa nuclear, com o republicano sempre deixando claro que "o Irã não pode ter enriquecimento de urânio".

O vice-presidente explicou que há uma confusão frequente entre os conceitos de energia nuclear civil e enriquecimento de urânio, e enfatizou que são questões distintas. "O Irã poderia ter energia nuclear civil sem enriquecimento, mas rejeitou isso", disse. Além disso, "enriqueceram urânio muito acima do nível necessário para qualquer finalidade civil". Segundo Vance, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) constatou que o país violou obrigações de não proliferação, o que ele afirmou ser "difícil de contestar".

Por fim, Vance ressaltou sua confiança em Trump. "Acredito que o presidente conquistou alguma confiança nessa questão" e garantiu que "ele está interessado apenas em usar o poder militar para alcançar os objetivos do povo americano".