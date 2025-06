Incertezas no sistema de comércio global prejudicam economia da Europa, diz Lagarde, do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta terça-feira, 17, que as incertezas vigentes no sistema de comércio global estão prejudicando a economia da Europa, profundamente integrada às cadeias econômicas mundiais. Trinta milhões de emprego estão em jogo nesse ambiente, de acordo com ela.

"Os mercados abertos e as regras multilaterais estão fragmentando-se, e até mesmo o papel dominante do dólar americano, a pedra angular do sistema, já não é garantido", explicou ela, em artigo publicado no Financial Times.

Para Lagarde, o cenário representa uma oportunidade para que os europeus fortaleçam o papel internacional do euro. A moeda comum é a segunda mais usada do mundo, com 20% das reservas globais de câmbio, atrás apenas do dólar (58%), segundo a banqueira central.

No entanto, as preocupações sobre o dólar não estão provocando uma busca por alternativas em outras divisas, acrescenta. "Em vez disso, elas se refletem em uma crescente demanda por ouro", ressalta.

Por isso, Lagarde entende que a União Europeia (UE) precisa agir ativamente para conquistar um espaço maior para o euro. "Para que o euro atinja todo o seu potencial, a Europa deve fortalecer três pilares fundamentais: credibilidade geopolítica, resiliência econômica e integridade jurídica e institucional", pontuou.