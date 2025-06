UE avalia oferta de US$ 775 milhões da Universal Music Group pela Downtown

A Universal Music notificou a Comissão Europeia sobre planos de comprar a Downtown Music por US$ 775 milhões, levando o órgão regulatório de concorrência da União Europeia a iniciar uma investigação sobre a oferta.

A comissão estabeleceu prazo até 22 de julho para decidir se aprova a fusão ou levanta questões de concorrência.

O acordo foi submetido para sua aprovação na segunda-feira, 16.

A Virgin Music, uma divisão da Universal Music, anunciou a compra da norte-americana Downtown Music em dezembro do ano passado. A empresa espera concluir o negócio no segundo semestre deste ano.

Gravadoras independentes criticaram o anúncio, com o argumento de que a compra tornaria ainda mais difícil concorrer com a Universal Music. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado