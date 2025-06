Ataques de drones e mísseis russos em Kiev matam pelo menos 14 pessoas

Um bombardeio noturno de mísseis e drones russos contra a Ucrânia matou pelo menos 14 pessoas e feriu outras 116, com o bombardeio principal se concentrando na capital Kiev, informaram autoridades locais nesta terça-feira, 17.

O bombardeio demoliu um prédio residencial de nove andares, destruindo dezenas de apartamentos. Equipes de emergência estavam no local para resgatar pessoas sob os escombros.

Este foi um dos ataques mais letais à capital ucraniana nos últimos meses e ocorreu depois que duas rodadas de negociações diretas de paz não conseguiram avançar no fim da guerra, agora em seu quarto ano.

Além disso, ataques de drones russos na cidade portuária de Odessa, no sul do país, mataram uma pessoa e feriram 17, de acordo com Oleh Kiper, chefe da administração regional.

O presidente ucraniano Volodmir Zelenski chamou a ofensiva de "um dos ataques mais terríveis contra Kiev" e disse que as forças russas dispararam mais de 440 drones e 32 mísseis contra a Ucrânia durante a noite.

O presidente russo, Vladimir Putin, "está fazendo isso simplesmente porque pode se dar ao luxo de continuar a guerra. Ele quer que a guerra continue. É preocupante quando os poderosos deste mundo fazem vista grossa a isso", escreveu Zelenski.

A Administração Militar da Cidade de Kiev afirmou em um comunicado na terça-feira que "a natureza dos danos foi o impacto direto em prédios residenciais".

O ataque durou quase nove horas e é o mais recente de uma série de ataques em massa com drones e mísseis contra Kiev. Ocorreu enquanto líderes mundiais se reuniam na reunião do G7 no Canadá , da qual se espera a presença do presidente ucraniano Volodmir Zelenski.