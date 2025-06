Meloni: 'temos trabalhado desde início do meu governo para estreitar nossas alianças'

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, disse que tem trabalhado desde o início de seu governo para estreitar alianças, durante breve comentário ao lado do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, após uma etapa da reunião de cúpula do G7 que está sendo realizada hoje e amanhã no distrito canadense de Kananaskis, em Alberta.

Meloni elogiou a liderança de Carney à frente do G7 em um momento em que o tema segurança é o principal destaque.

Já Carney disse que a premiê italiana tem ajudado nas discussões do G7.