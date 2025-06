Chelsea exibe pouco entusiasmo e dá espaços, mas vence LAFC antes de encarar o Flamengo

O Chelsea estreou no Mundial de Clubes, nesta segunda-feira, 10, com uma vitória por 2 a 0 sobre o Los Angeles FC, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Diante de pouco mais de 22 mil pessoas no estádio que comporta 70 mil, Pedro Neto e Enzo Fernández marcaram os gols que saíram apesar da atuação sonolenta da equipe inglesa dirigida pelo italiano Enzo Maresca.

Durante o segundo tempo, enquanto o placar marcava apenas 1 a 0, o LAFC viveu ótimos momentos na partida e só não empatou o jogo por falta de precisão na conclusão dos lances.

A fragilidade defensiva e os espaços dados ao time americano servem de alento ao Flamengo, que será o próximo adversário da equipe londrina, às 15 horas de sexta-feira, pela segunda rodada do Grupo D, em mais um dos esperados tira-teimas entre o futebol sul-americano e o europeu.

O Chelsea teve alguns poucos minutos de intensidade no início da partida, antes de embarcar em uma exibição lenta e desinteressada frente a muitas cadeiras vazias na Mercedes Benz. Quando decidia acelerar o ritmo, na maioria das vezes era pelo lado esquerdo, por onde o lateral Cucurella avançava frequentemente e caia para dentro, praticamente como um meia-esquerda, em tentativas de invadir a área.

Não foram tantas as investidas inglesas. O goleiro francês campeão do mundo Lloris, do Los Angeles, só trabalhou para salvar com o pé uma finalização de Madueke. Também se assustou com uma finalização de fora da área de Cole Palmer, que perdeu alguns dos duelos que travou com o volante brasileiro Igor Jesus, revelado pelo Flamengo.

O time americano se aproveitou da morosidade britânica para viver seus bons momentos na partida. Jesus e Delgado, seu companheiro de meio de campo, tiveram relativo sucesso em desarmar os adversários e distribuir a bola para o ataque tentar se organizar, especialmente com Bouanga.

Ter de propor o jogo foi uma responsabilidade que o Los Angeles não suportou. Na inversão de papel, enquanto tentava organizar um ataque, perdeu a bola e forneceu todos os espaços necessários para o Chelsea construir o caminho do gol, em lance que terminou com Pedro Neto cortando a marcação dentro da área e colocando na rede, após desarme de Cucurella e passe longo de Jackson.

O gramado da Mercedes Benz Arena ficou mais estrelado no retorno do intervalo para o segundo tempo. Um dos astros do Chelsea e peça fundamental da seleção argentina, o meio-campista Enzo Fernández saiu do banco, junto de Gusto, e entrou no lugar de Lavia. Reece James também saiu.

Do lado americano, o técnico Steve Cherundolo apostou na grife do experiente centroavante francês Olivier Giroud, de 38 anos, campeão do mundo e com passagem pelo próprio Chelsea no currículo. Ele entrou no lugar de Ebobisse.

Com a nova configuração das equipes, a etapa final começou com mais velocidade do que a parcial anterior, e o jogo ficou aberto. O LAFC se muniu de contra-ataques velozes, permitidos aos montes pelo time inglês, para marcar casa vez mais presença no campo adversário, porém cometia sucessivos erros no último passe.

Foi de muita intensidade a pressão americana. Só não foi efetiva. O Chelsea suportou e ainda marcou o segundo, quando Enzo Fernández aproveitou cruzamento do estreante Delap, dentro da pequena área, só empurrou para a rede.