Clube de José Mourinho na Turquia faz proposta por Neymar, diz jornal

O Fenerbahçe, da Turquia, mostra interesse na contratação de Neymar. A informação foi divulgada pelo jornal turco Fanatik. O clube europeu é treinado pelo português José Mourinho.

Neymar tem contrato com o Santos até o dia 30 de junho. O atleta segue com o futuro indefinido. De acordo com o veículo de imprensa turco, o Fenerbahçe fez uma oferta de um contrato de um ano e meio para contar com o brasileiro.

O vínculo teria possibilidade de renovação por mais uma temporada. O time da Turquia tentaria se aproveitar de uma cláusula contratual de Neymar com o Santos que permite uma possível transferência para a Europa sem custos.

Neymar, contudo, tem negociado com o Santos uma renovação de contrato. O clube paulista deseja ter o atleta até a Copa do Mundo do ano que vem.

Na última semana, o jogador admitiu que as conversas para permanecer no Santos estavam avançadas. O pai de Neymar também mostrou confiança em um acerto. "Minha história com o Santos nunca vai desgrudar. Eu nasci no Santos e quero morrer ali. É a minha casa, é o meu time do coração e estou fazendo tudo o que posso para ajudar o Santos, de todas as formas, dentro e fora de campo. Infelizmente, hoje, eu ajudo mais fora do que dentro de campo. E não era esse o objetivo", disse Neymar, lamentando as recentes lesões que sofreu.

"Eu vim aqui para me recuperar e recuperar a felicidade, voltar a jogar. Sabia que iria enfrentar muitas lesões e estou nesse processo. Estou readaptando meu corpo e me esforçando ao máximo para voltar ao meu melhor. Porque eu quero, e não é porque as pessoas estão falando. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu quero fazer porque eu amo jogar futebol. Estou em busca disso. Estou muito feliz no Santos hoje, o Santos é minha casa", completou.

Desde que retornou ao Santos, Neymar realizou 12 partidas pelo clube. Ele marcou três gols e deu três assistências nesse período.