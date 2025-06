Embraer diz que Portugal vai adquirir 6ª aeronave KC-390 e incluir 10 novas opções de compra

A Embraer informou nesta segunda-feira, 16, que Portugal decidiu adquirir uma sexta aeronave KC-390 Millennium. A empresa lembra que em agosto de 2019, o governo de Portugal e a Embraer assinaram contrato para a aquisição de cinco unidades do KC-390 e, com a potencial aquisição adicional.

Adicionalmente, o governo português pretende incluir dez opções de compra no contrato atual visando potenciais futuras aquisições por nações europeias ou membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) por meio do Estado Português, em negociações de governo a governo, destacou em nota.

"Isto permitirá o aumento da interoperabilidade e cooperação com novos operadores da aeronave KC-390, com benefícios na redução de custos associados a treinamento, apoio logístico e ciclo de vida e o crescente envolvimento e desenvolvimento do cluster aeronáutico português", afirma a Embraer.

A fabricante brasileira participa nesta semana da 55ª edição do Paris Air Show, na França.

"Estamos extremamente honrados com a possibilidade de expandir nossa parceria com a Força Aérea Portuguesa e com o Estado Português. A aquisição do sexto KC-390 pela FAP, que opera a aeronave desde 2023, será a primeira compra adicional de um operador, o que demonstra o reconhecimento da qualidade e do resultado operacional que esta aeronave tem conseguido", destaca na nota Bosco da Costa Junior, presidente & CEO da Embraer Defesa & Segurança.