Projeção de alta do PIB de 2025 passa de 2,18% para 2,20% no Focus do BC

A mediana das projeções do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025 aumentou de 2,18% para 2,20% Um mês antes, era de 2,02%. Considerando apenas as 69 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, permaneceu em 2,26%.

O Comitê de Política Monetária (Copom) afirmou, na ata da sua reunião de maio, que a taxa de juros "significativamente contracionista" tem contribuído para moderar o crescimento da atividade. Segundo o colegiado, a tendência é que esse processo ganhe força nos próximos trimestres.

No último Relatório de Política Monetária (RPM), de março, o Banco Central diminuiu a projeção de crescimento do PIB de 2025, de 2,1% para 1,9%. A estimativa será atualizada no próximo dia 26, quando a autoridade monetária divulga nova edição do RPM.

2026

A estimativa intermediária do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2026 aumentou de 1,81% para 1,83%.

Considerando só as 67 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 1,83% para 1,81%.

2027

A mediana para o crescimento do PIB de 2027 permaneceu em 2,0% pela 11ª semana seguida.

A estimativa intermediária para 2028 ficou estável, em 2,0%, pela 66ª semana seguida.