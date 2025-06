Lula viaja para o Canadá, onde participará da reunião do G7

Em meio às tensões no Oriente Médio, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, embarcou nesta segunda-feira, 16, pela manhã para o Canadá, onde participa da 51ª cúpula do G7, que começa na terça-feira, 17. O grupo, formado por Canadá, Japão, Alemanha, Estados Unidos, França, Reino Unido e Itália, deve incluir nos principais temas de discussão o confronto no Oriente Médio. O Brasil participa como país convidado.

De acordo com a agenda oficial, o presidente brasileiro desembarca às 17 horas em Calgary (fuso horário de menos 3 horas), localizada a cerca de 100 quilômetros de Kananaskis, na província de Alberta, onde ocorrerá a cúpula.

Segundo o Itamaraty, ainda hoje está prevista uma recepção a Lula, às 17h30, oferecida pela premiê da província de Alberta, Danielle Smith, com a participação dos demais países convidados. E às 18h30, haverá um jantar de boas-vindas oferecido pela governadora-geral do Canadá, Mary Simon, na cidade de Calgary.

Esta é a nona vez que Lula é convidado a participar do evento. Além do Brasil, foram convidados líderes da África do Sul, Austrália, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Índia e México, além de dirigentes da ONU, Banco Mundial, Comissão Europeia e Conselho da União Europeia.

De acordo com o Itamaraty, o tema principal da reunião com o presidente Lula será a segurança energética, com ênfase em tecnologia e inovação, diversificação e viabilização de cadeias produtivas de minerais críticos, infraestrutura e investimento.

Também serão debatidas a preservação de florestas e a prevenção de incêndios.

Contudo, os conflitos entre Israel e Irã, a guerra entre Rússia e Ucrânia e os ataques de Israel em Gaza também estarão em pauta.