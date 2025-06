Bolsas da Europa ensaiam recuperação de perdas com Oriente Médio; Kering salta mais de 9%

Por Sergio Caldas

São Paulo, 16/06/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, ensaiando recuperação de perdas do pregão anterior, quando foram pressionadas pelo início do conflito entre Israel e Irã.

Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,19%, a 545,95 pontos. O subíndice de viagens e lazer era o principal destaque positivo, com alta de 2%, enquanto o do setor petrolífero e de gás subia 1,1%, ainda sustentado pelo recente rali do petróleo, e o do segmento bancário tinha ganho de 1,2%.

No noticiário corporativo, a Kering saltava 9,5%, após relatos de que Luca de Meo será o novo CEO do grupo francês de artigos de luxo depois de deixar o comando da Renault, em meados de julho. A ação da montadora francesa, que divulgou a saída de Meo no fim de semana, tombava 6,3%. Circula notícia também de que a japonesa Nissan pretende reduzir sua fatia na Renault.

Apesar do clima de apetite por risco, as tensões no Oriente Médio, que derrubaram as bolsas europeias na sexta-feira (13), seguem no radar. A troca de ataques entre Israel e Irã entrou hoje em seu quarto dia seguido.

A semana também trará decisões de juros de vários grandes bancos centrais, incluindo do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA), na quarta-feira (18), e do Banco da Inglaterra (BoE), na quinta (19). A expectativa é que ambos deixem seus juros básicos inalterados em meio às persistentes incertezas da política tarifária do governo Trump.

Às 7h04 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,37%, a de Paris avançava 0,70% e a de Frankfurt ganhava 0,24%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,73%, 0,81% e 1,49%.

