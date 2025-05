Quem era o homem que morreu após ficar preso entre a porta e o trem do Metrô em SP

Um homem de 35 anos morreu na terça-feira, 6, na estação Campo Limpo, da Linha 5-Lilás, do Metrô, na zona sul de São Paulo, depois de ficar preso entre a porta de segurança da plataforma e o trem.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) diz que investiga o caso e a ViaMobilidade, empresa que opera a Linha 5-Lilás, afirmou que presta apoio aos familiares e que vai intensificar as medidas de segurança.

A vítima foi identificada como Lourivaldo Ferreira da Silva Nepomuceno. Morador da cidade de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, ele era casado e tinha três filhos.

O pai, Lourivaldo dos Santos, disse que o rapaz trabalhava como repositor e estudava Educação Física. "Ele dava aulas (de natação) na escola, para o pessoal da empresa", disse em entrevista à imprensa, após prestar depoimento à polícia.

Nas redes sociais, Lourivaldo Nepomuceno dizia estar no 7° semestre de Bacharelado de Educação Física, e que tinha experiência de trabalho em uma academia de Taboão da Serra. Ele publicava alguns vídeos mostrando a sua iniciação na corrida e dava dicas para os seguidores.

Nas suas plataformas, alguns usuários lamentaram a morte do estudante. "Que tristeza! Que Deus conforte o coração de todos os familiares", disse uma usuária. "Meus sentimentos à família, descanse em paz guerreiro. Seria meu futuro companheiro de profissão", escreveu outro usuário, que se apresenta como personal trainer.

À imprensa, o pai de Lourivaldo disse que o filho completaria 36 anos no próximo domingo. "Até falei com ele para fazer um churrasco, porque é meu aniversário dia 23, o dele dia 11 e o da minha caçula de outro relacionamento, dia 8."

O rapaz também foi elogiado pelo pai pela forma como conduzia a paternidade. "Faz mamadeira, dá banho, troca fralda. Tudo o que eu não fiz, ele fazia", comentou Lourivaldo dos Santos.

Em nota, a ViaMobilidade diz lamentar "profundamente a morte de um passageiro", mas afirma que Lourivaldo tentou entrar no vagão "mesmo após todos os avisos visuais e sonoros" e que, por isso, "acabou ficando retido no espaço entre as portas do trem e da plataforma".

A empresa informou no comunicado que vai intensificar os avisos sonoros e a comunicação visual nos trens e estações com recomendações de segurança.