Lançamentos de imóveis crescem 49,8% em março, diz Secovi; vendas têm leve alta de 0,7%

O mercado imobiliário da cidade de São Paulo teve uma expansão significativa dos lançamentos no mês de março, enquanto as vendas ficaram praticamente estáveis, de acordo com pesquisa divulgada pelo Sindicato da Habitação (Secovi-SP).

Os lançamentos em março tiveram alta de 49,8% na comparação anual, para 12,4 mil imóveis. No acumulado dos últimos 12 meses, os lançamentos aumentaram 51%, totalizando 118,1 mil unidades.

Já as vendas de imóveis residenciais novos em março tiveram uma leve alta de 0,7% na comparação com o mesmo mês do ano passado, para 10,5 unidades. No acumulado dos últimos 12 meses, a comercialização avançou 31%, para 108,3 mil unidades.

A velocidade de vendas (que mede a quantidade de unidades vendidas em relação ao estoque disponível) em 12 meses até março foi a 61,8%, o que representa uma aceleração perante os 57,7% de um ano antes.

A demanda por imóveis está aquecida em função do crescimento da economia brasileira, com elevação do emprego e da renda da população. Embora os juros altos inibam as vendas, esse efeito está sendo compensando pelos incentivos públicos, com juros reduzidos e subsídios no Minha Casa Minha Vida. O programa já representa a maior parte dos lançamentos e das vendas na cidade de São Paulo.

A pesquisa do Secovi-SP mostrou também que o estoque de imóveis novos disponíveis para venda (considerando unidades na planta, em obras e recém-construídas) subiu 9% em um ano, para 62,5 mil unidades. No ritmo atual das vendas, esse estoque seria suficiente para abastecer a demanda por seis meses em casos de moradias populares, onde a liquidez é maior, e por oito meses no segmento de médio e alto padrão.

Minha Casa Minha Vida segue puxando o mercado

Assim como nos meses anteriores, o que mais tem puxado o mercado para cima é o Minha Casa Minha Vida (MCMV). As vendas de imóveis dentro do programa habitacional cresceram 59% no acumulado dos últimos 12 meses até março, chegando a 63 mil unidades. Com isso, o MCMV já responde por 58% das vendas totais (ante 48% um ano atrás).

No caso dos lançamentos, os projetos dentro do MCMV dispararam 85% nos últimos 12 meses, para 74,2 mil unidades. Eles representaram 63% do total de lançamentos (ante 51% um ano atrás).

Já no caso dos empreendimentos do setor de médio e alto padrão, o desempenho foi mais discreto. As vendas nos últimos 12 meses subiram 6%, para 45,3 mil unidades, enquanto os lançamentos aumentaram 15%, para 44 mil.

Os projetos do MCMV deslancharam desde que as novas regras do programa passaram a valer, em 2023, com redução dos juros e aumento dos subsídios e facilitação. Outra contribuição veio dos lançamentos de programas estaduais, com oferta de subsídios adicionais como entrada para aquisição da casa própria.

Por sua vez, os empreendimentos do setor de médio e alto padrão são financiados com linhas de mercado, com subida das taxas de juros nos últimos meses. Esse fator tem esfriado os negócios no segmento.