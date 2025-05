Cerro Porteño x Palmeiras: onde assistir, horário e possíveis times

Em busca da classificação de forma antecipada, o Palmeiras visita o Cerro Porteño, na noite desta quarta-feira (7), pela quarta rodada do Grupo G da Libertadores. A partida acontece às 21h30 (de Brasília), no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

O Verdão é líder da chave, com nove pontos (100% de aproveitamento). Basta uma vitória nesta partida para que o Alviverde garanta seu lugar nas oitavas de final da competição, já que chegaria aos 12 pontos, e apenas o Bolívar, terceiro colocado, com três, poderia empatar a pontuação.

Já os paraguaios chegam para o duelo com a chance de alcançar os sete pontos na tabela, ficando em boa situação na segunda colocação. O Cerro Porteño perdeu apenas uma partida nesta edição do torneio, justamente contra o Palmeiras, na segunda rodada, por 1 a 0.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quarta-feira, 7 de maio, às 21h30 (de Brasília)

- Local: Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai

- Onde assistir: Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Prováveis escalações:

Cerro Porteño: Gatito Fernández, Alan Benítez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez e Guillermo Benítez; Piris Da Motta, Jorge Morel, Federico Carrizo e Cecilio Domínguez; Juan Iturbe e Jonathan Torres.

Técnico: Diego Martínez

Palmeiras: Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Murilo) e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos (Lucas Evangelista) e Mauricio; Estêvão, Facundo Torres (Paulinho) e Vitor Roque.

Técnico: Abel Ferreira