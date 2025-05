Agente de segurança relata cenário do acidente que causou morte de passageiro no metrô de SP

Em depoimento à polícia, um agente de segurança da estação Campo Limpo, da Linha 5-Lilás, operada pela ViaMobilidade, relatou os momentos de pânico e desespero durante o acidente que provocou a morte de um passageiro.

Lourivaldo Ferreira da Silva Nepomuceno, de 35 anos, morreu na manhã desta terça-feira, 6, após ficar preso entre a porta de plataforma e o trem.

No relato, o segurança afirma que correu até a plataforma após um usuário gritar "tiro, tiro". "Imediatamente se dirigiram ao local, onde avistaram a vítima, posteriormente identificada como Lourivaldo Ferreira Silva Nepomuceno, com seu corpo paralelo e junto à linha férrea, de bruços", consta no boletim de ocorrência.

O agente disse que auxiliou o afastamento dos demais passageiros, enquanto outros integrantes da equipe acessaram a via. Lourivaldo sofreu ferimentos no crânio e morreu no local.

Aos investigadores, o segurança afirmou que havia aviso sonoro e luminoso, mensagem por alto falantes, faixa amarela de sinalização de segurança, e sensores de movimento nas portas do vagão.

Segundo a polícia, a concessionária entregou as imagens feitas por câmeras da estação. Entretanto, o vídeo não tem som, mostra apenas o corredor da plataforma e o tumulto dos passageiros.

Foi realizada uma perícia para averiguar se o equipamento tem avisos sonoros e visuais e se eles estavam funcionando.

Até a manhã desta quarta-feira, 7, pai e da prima da vítima, além de dois funcionários da ViaMobilidade, já tinham prestado depoimento.

Quem era o passageiro

Morador da cidade de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, Lourivaldo Ferreira da Silva Nepomuceno era casado e tinha três filhos.

O pai, Lourivaldo dos Santos, disse que o rapaz trabalhava como repositor e estudava Educação Física. "Ele dava aulas (de natação) na escola, para o pessoal da empresa", disse em entrevista à imprensa, após prestar depoimento à polícia.

Nas redes sociais, Lourivaldo Nepomuceno dizia estar no 7.° semestre de Bacharelado de Educação Física, e que tinha experiência de trabalho em uma academia de Taboão da Serra. Ele publicava alguns vídeos mostrando a sua iniciação na corrida e dava dicas para os seguidores.

Nas suas plataformas, alguns usuários lamentaram a morte do estudante. "Que tristeza! Que Deus conforte o coração de todos os familiares", disse uma usuária.

"Meus sentimentos à família, descanse em paz guerreiro. Seria meu futuro companheiro de profissão", escreveu outro usuário, que se apresenta como personal trainer.