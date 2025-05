China anuncia cortes nos juros e ampliação da liquidez no mercado

O Banco do Povo da China (PBoC) anunciou que cortará as taxas de juros e injetará mais liquidez no sistema financeiro para impulsionar a economia, em meio à escalada das tensões comerciais com os Estados Unidos. O anúncio foi feito pelo presidente da instituição, Pan Gongsheng, em uma entrevista coletiva na quarta-feira, 7.

O banco central chinês reduziu a taxa de juros de recompra reversa de sete dias em 0,1 ponto porcentual, para 1,4%. Pan afirmou que a medida deve levar a um corte na taxa básica de juros de empréstimos de mesma magnitude.

O PBoC cortará ainda as taxas de juros de reempréstimos e de linhas de crédito suplementares em 0,25 ponto porcentual, disse Pan.

As taxas de hipoteca do fundo de previdência habitacional do país, um credor hipotecário apoiado pelo governo, também serão reduzidas em 0,25 ponto porcentual, levando a taxa para empréstimos com vencimento em cinco anos de 2,85% para 2,6%.

Os compulsórios bancários (RRR) serão reduzidos em 0,5 ponto porcentual, informou o dirigente do PBoC. Fonte: Dow Jones Newswires.