Secretário do Tesouro dos EUA diz que China era 'peça que faltava' nas discussões

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta terça-feira, 6, que a China era a "peça que faltava" nas discussões comerciais do governo Donald Trump e confirmou que se encontrará com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, este fim de semana.

"Discussão com China será sobre a redução da escalada tarifária, as tarifas atuais são insustentáveis", afirmou Bessent em entrevista à Fox News.

Segundo ele, as duas maiores economias do mundo têm interesses em comum e uma incerteza estratégica pode desestabilizar os mercados. "Tensões comerciais podem diminuir e americanos podem obter um acordo mais justo", acrescentou.

O secretário ainda defendeu o fortalecimento da economia americana e alegou que o governo trará de volta "aço, semicondutores e medicamentos para os EUA".