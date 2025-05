Veja resultado da Mega-Sena de R$ 17 mi desta terça

As Loterias Caixa divulgaram em transmissão ao vivo desta terça-feira (6) as seis dezenas do concurso 2.859 da Mega-Sena. O apostador sortudo deve faturar R$ 17.572.296,85 como prêmio principal.





Os números são: 15-51-20-07-08-17.

De acordo com a Caixa, o jogo simples da edição custou R$ 5.