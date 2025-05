Democratas alertam para conflito de interesse em projeto de criptomoedas de Trump

Os senadores democratas alertam que a Lei Genius, uma proposta legislativa para criar uma estrutura regulatória para moedas digitais, ainda precisa de grandes melhorias. Um número crescente deles sinaliza sua oposição enquanto o Partido Republicano busca levar a medida ao plenário.

A Lei Genius, que é fortemente apoiada pelo setor de criptomoedas, estabeleceria um sistema regulatório para as chamadas stablecoins. Seu valor é atrelado a outro ativo, como o dólar americano, e elas visam manter um preço estável, abrindo caminho para um papel mais amplo das moedas digitais em transações financeiras.

Mas a oposição dos democratas tem aumentado, impulsionada em parte por relatórios sobre o lançamento de uma stablecoin pela família Trump por meio de seu empreendimento World Liberty Financial. A moeda já está atraindo o interesse de investidores estrangeiros e é vista pelos críticos como um sério conflito de interesses.

No fim de semana, nove senadores democratas, incluindo quatro que votaram pela saída da Lei Genius da comissão, anunciaram sua oposição à medida, afirmando que questões importantes como disposições contra lavagem de dinheiro, emissão estrangeira e segurança nacional ainda precisam ser abordadas.

Procurada para comentar nesta terça-feira, a Casa Branca rejeitou as sugestões de que as atividades do presidente com criptomoedas criam conflitos de interesse e pediu aos legisladores que trabalhem juntos no projeto de lei. Fonte: Dow Jones Newswires.