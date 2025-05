Ancelotti e Real vão anunciar 'divórcio' após jogo contra o Barcelona no domingo, diz jornal

O fim da passagem de Carlo Ancelotti pelo Real Madrid deve ser anunciada no próximo domingo, após o clássico com o Barcelona, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, informou o jornal espanhol Marca. Em reportagem publicada nesta terça-feira, o periódico afirma que a decisão já está tomada e será mantida "aconteça o que acontecer".

Ancelotti é o principal alvo da CBF, que busca um treinador para a seleção brasileira ao mesmo tempo que vive uma intensa crise institucional. Uma perícia questionou a assinatura de Antônio Carlos Nunes de Lima, mais conhecido como Coronel Nunes, ex-vice-presidente da CBF, no acordo que manteve Ednaldo Rodrigues na presidência da entidade.

De acordo com o Marca, "os contratos que já estavam traçados entre o italiano e o Brasil serão finalmente oficializados" e o novo treinador vai comandar a seleção nos jogos contra o Paraguai e o Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, em junho. Por isso, o clube já trabalha com a ideia de disputar o Mundial sob o comando do argentino Santiago Solari, auxiliar técnico.

Na segunda-feira, Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF, afirmou que a entidade está trabalhando para anunciar o novo treinador até a semana que vem. "Estamos constantemente em reuniões internas aqui na CBF, eu, Juan, principalmente, juntamente com o presidente Ednaldo (Rodrigues), na tentativa de definir o mais rapidamente possível esse nome. Até por questões de negociação e também de sigilo, fica praticamente impossível a gente ficar aqui falando a respeito de probabilidade", disse Caetano ao canal SporTV.

Ancelotti comentou sobre o assunto no último sábado. Em entrevista coletiva, comentou sobre o bom relacionamento que tem com a diretoria do Real, mas disse que só vai falar sobre o futuro profissional no dia 25 de maio, quando o Campeonato Espanhol já terá terminado.

"Não vou dizer nada, não sei o que vai acontecer, mas aconteça o que acontecer, será uma despedida fantástica. Nunca tive uma briga em seis anos de clube e nem terei uma no último dia, que não sei quando será. Pode ser em 25 de maio, em 2026 ou em 2030", afirmou o comandante.