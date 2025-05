Meghan Markle se derrete por filho, Príncipe Archie, no seu aniversário de seis anos de idade: Nosso filho. Nosso sol

Meghan Markle fez uma publicação se declarando para seu filho, Príncipe Archie, que completa seis aninhos de idade nesta terça-feira, dia 6. O pequeno ganhou um texto da mãe, que não deixou de se derreter pelo primogênito, fruto do seu casamento com o Príncipe Harry, com quem também tem Lilibet, de três anos de idade.

No post, a Duquesa de Sussex compartilhou um clique do filho olhando o pôr do sol e escreveu:

Nosso filho. Nosso sol. Feliz sexto aniversário para o Archie! Obrigada por todo amor, orações e desejos carinhosos para o nosso doce menino. Ele já tem seis! Para onde foi o tempo?

Ela ainda agradeceu a todos que foram na festinha de aniversário do príncipe:

E para todos que vieram comemorar conosco na festa dele no último fim de semana, obrigado por tornarem o aniversário dele tão incrivelmente especial.