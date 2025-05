Sabrina Sato diz que está em uma fase muito feliz da vida ao falar sobre o marido, Nicolas Prattes

Sabrina Sato foi a convidada do programa Encontro desta terça-feira, dia 6. A apresentadora bateu um papo com Patrícia Poeta e falou um pouco da vida pessoal e profissional. Vale lembrar que ela está sob o comando do reality Minha mãe com seu pai, que estreou dia 30 de abril no Globoplay.

Com um sorrisão no rosto, Sabrina garantiu que está em uma fase muito especial da vida pessoal e profissional.

- Estou em uma fase muito feliz da minha vida, pessoal e profissional. Depois de um tempo você voltar a encontrar alguém, você amar, se entregar, acabei de casar [...] ele [Nicolas Prattes] é leve. Já passamos por vários momentos difíceis no ano passado, e mesmo assim ele do meu lado, dando apoio, força e se fazendo muito presente, sendo muito homem, presente o tempo inteiro.

Sabrina também falou um pouco da relação entre o marido e sua filha Zoe, fruto do antigo casamento com Duda Nagle:

- Hoje, eu estava me arrumando pra vir pra cá, me maquiando, e ele que fez o café da manhã da Zoe, cuidou da Zoe, vestiu ela para levar pra escola. Então é muito legal encontrar um parceiro.

Vale pontuar que Sabrina e Nicolas oficializaram a união no dia 10 de janeiro de 2025, em uma cerimônia intimista na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo. Nos últimos dias, Sabrina celebrou os 28 anos de idade do amado com uma homenagem nas redes sociais: