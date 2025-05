Bolsas da Europa operam em baixa após falha de Merz em se eleger chanceler alemão

Por Sergio Caldas

São Paulo, 06/05/2025 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta terça-feira, à medida que preocupações com o cenário político na Alemanha se sobrepuseram a dados melhores do que o esperado após o líder conservador Friedrich Merz não conseguir ser eleito chanceler do país.

Por volta das 7h15 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,71%, a 533,48 pontos.

Contrariando as expectativas, Merz não obteve a maioria necessária para ser eleito chanceler da Alemanha, em uma primeira rodada de votação. A câmara baixa do Parlamento alemão, conhecida como Bundestag, tem 14 dias para eleger um candidato.

O choque político em Berlim acabou deixando dados europeus positivos em segundo plano. Os PMIs de serviços da zona do euro, da Alemanha e do Reino Unido foram todos revisados para cima, ainda que tenham apontado quedas em abril. Já a inflação ao produtor (PPI) do bloco ficou bem abaixo da expectativa na comparação anual de março.

No noticiário corporativo, destaque para a petrolífera britânica Shell, que está considerando adquirir a concorrente BP, também britânica, segundo a Bloomberg. No horário acima, a ação da Shell caía 1,8% em Londres, enquanto a da BP avançava 0,7%.

Às 7h29 (de Brasília), a Bolsa de Frankfurt caía 1,12%, enquanto a de Paris recuava 0,74% e a de Londres cedia 0,19%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas perdas de 0,41%, 0,19% e 0,21%.

