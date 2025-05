Lutnick diz que EUA devem anunciar acordos comerciais 'muito em breve'

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou que o país deve anunciar acordos comerciais "muito em breve", em meio a diversas negociações em curso relacionadas à política tarifária do presidente Donald Trump. Em entrevista à Fox Business, Lutnick acrescentou que os EUA buscam "balancear" o comércio global de automóveis, fármacos e outros setores. "Trump vai mudar o modo de se fazer comércio no mundo."

Na opinião do secretário, "o primeiro acordo comercial precisa ser com uma das dez maiores economias do mundo". Ele também reiterou declarações anteriores de Trump sobre a China, defendendo um "acordo justo" com o país asiático e a busca por uma forma de "desescalar" as tarifas em vigor. Lutnick acrescentou que as negociações com a Índia "ainda estão sobre a mesa".

"Antes, levava dois anos para fechar um pequeno acordo. Agora, estamos fazendo acordos gigantescos em 90 dias... Vamos trazer as fábricas de volta. Fábricas de medicamentos, automóveis, semicondutores - essas vão começar a voltar para casa", declarou.

Sobre o Canadá, ele afirmou que "um acordo comercial é muito complexo", e que o atual tratado entre os três países da América do Norte, o USMCA, "está bom, por enquanto". Lutnick também comentou o encontro previsto para amanhã entre Trump e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, na Casa Branca: "Não vejo como a reunião entre Trump e Carney possa dar completamente certo", afirmou.