Camila Loures revela que teve voo cancelado por conta de queda de míssil em Israel

Nesta segunda-feira, dia 5, Camila Loures revelou uma situação complicada que causou o adiamento de uma viagem. A influenciadora usou seu Instagram Stories para relatar que estava indo para Tel Aviv, em Israel, no entanto, teve o voo cancelado devido a um míssil que caiu próximo à localidade do aeroporto no país do Oriente Médio.

Para seus quase 20 milhões de seguidores, Camila deu mais detalhes a respeito do ocorrido e explicou toda a situação, contando que a viagem seria junto a uma caravana que optou por adiar a excursão:

- Hoje era minha viagem para Israel, eu já estou aqui no aeroporto, [estava] tudo pronto, tudo certo. Mas hoje de manhã, caiu um míssil perto do aeroporto de Isreal e o voo foi cancelado. Na verdade nosso voo é do Brasil para Madrid e de Madrid para Tel Aviv. O que foi cancelado foi o de Madrid para Tel Aviv. Até [termos] mais informações, não podemos ir daqui para Madrid. Os dois trechos tem que estar liberados para nós sairmos do Brasil.

Horas mais tarde, ela seguiu atualizando os fãs, contando que chegou ir até Madrid, mas que, no entanto, teve o voo cancelado novamente:

A gente está aguardando por mais informações do que vai acontecer. Mas vai acontecer...