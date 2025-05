Lady Gaga soube de suposta ameaça com bomba no Rio de Janeiro através da mídia

Através de um porta-voz, Lady Gaga contou que apenas ficou sabendo da suposta ameaça com bomba em seu show no Rio de Janeiro através da imprensa. A cantora se apresentou para dois milhões e 500 mil pessoas na praia de Copacabana.

Em comunicado ao The Hollywood Reporter, a equipe se pronunciou dizendo:

Soubemos dessa suposta ameaça por meio de reportagens na mídia esta manhã. Antes e durante o show, não havia nenhuma preocupação conhecida com a segurança, nem qualquer comunicação da polícia ou das autoridades a Lady Gaga sobre quaisquer riscos potenciais. A equipe dela trabalhou em estreita colaboração com as autoridades policiais durante todo o planejamento e execução do show, e todos os envolvidos estavam confiantes nas medidas de segurança implementadas.

Ainda de acordo com o portal de notícias, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que duas pessoas foram presas, e que ambas estariam trabalhando em conjunto para recrutar pessoas para realizar os ataques.

Desde segunda-feira, nossa polícia e inteligência receberam informações de que haveria um plano nessas plataformas digitais para cometer um ataque a bomba com artefatos explosivos caseiros em coquetéis molotov que serão usados â??â??durante o show da cantora Lady Gaga em 3 de maio, visando principalmente o público LGBTQIA+. O suposto líder do grupo foi preso por porte ilegal de armas, e um adolescente por pornografia infantil, após uma operação policial em 15 locais em busca do grupo, disse a polícia.