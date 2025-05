Mercadante diz que portas do BNDES estão abertas a todos os Estados

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloízio Mercadante, reforçou nesta segunda-feira, 5, que as portas do banco estão abertas para todos os Estados da federação, independentemente dos partidos e preferências políticas dos governadores.

As declarações foram feitas durante fala de Mercadante no evento de inauguração da estação de trem Ambuitá, na cidade de Itapevi (SP), que também contou com a participação do governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos). A obra faz parte do projeto de expansão e modernização das linhas 8 e 9 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que conta com apoio de R$ 3,4 bilhões do BNDES, em financiamento e debêntures.

"Se ficar quatro anos com briga entre governo federal e estadual, nós não vamos sair do lugar", reforçou Mercadante.

Ao comentar sobre sua presença ao lado de Tarcísio no evento, o presidente do BNDES frisou que era importante recuperar "o valor da relação republicana" no País.

Em relação a novos projetos em São Paulo, Mercadante destacou que o BNDES já está financiando, com R$ 6,7 bilhões o projeto do Trem Intercidades (TIC), que vai ligar a capital paulista à cidade de Campinas. "Foi o BNDES que viabilizou o leilão e estimulou a entrada de outros parceiros", garantiu.

Ele também pontuou que já há interesse, por parte do BNDES, em colaborar com o TIC no trecho entre São Paulo e Sorocaba.

"Se Tarcisio quiser, o BNDES está pronto para ajudar nos projetos dos TICs", afirmou Mercadante, ressaltando que é uma promessa do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, trabalhar em conjunto com todos os governadores, inclusive em São Paulo.