Tebet: governo trata a questão demográfica aliada à previdenciária no Estratégia Brasil 2050

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta segunda-feira, 5, que a Estratégia Nacional de Longo Prazo, chamada de Estratégia Brasil 2050, em elaboração dentro do governo vai tratar da questão demográfica aliada ao debate sobre o futuro da Previdência no Brasil. Ela disse que as discussões também passam pela nova mentalidade sobre as relações de trabalho, especialmente dos jovens, que têm uma visão diferente sobre os empregos formais.

"Diante dessa precarização das relações de trabalho, diante também, de outro lado, de não conseguir mais colocar o gênio dentro da lâmpada. É preciso entender que os jovens têm uma nova mentalidade em relação às relações de trabalho. Podemos concordar ou não, mas esta é uma realidade que precisa ser enfrentada pela sociedade brasileira. Nós temos que, primeiro, garantir dignidade para esse trabalhador. Segundo, tentar ao máximo garantir que o trabalhador queira ter carteira de trabalho assinada", disse Tebet, para quem, nesse contexto, é importante discutir a revisão da escala de trabalho 6x1.

A ministra afirmou ainda que o governo não está parado em relação a esse assunto, que conta com a ajuda do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), e que alternativas estão sendo analisadas até para que o País não precise fazer uma reforma da Previdência no curto prazo. "De que forma nós vamos resolver o problema previdenciário do Brasil, para não precisar fazer nos próximos dois, três anos, uma nova reforma da Previdência. Isso está sendo tratado. Não é uma resposta simples (...) Governo não está parado, está buscando alternativas", comentou em entrevista ao programa Bom Dia 247.