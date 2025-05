Tatá Werneck rebate crítica após internauta afirmar que ela só foi ao show de Lady Gaga por ser de graça

Tatá Werneck dificilmente sai do casulo, não é? Apesar de ter vários amigos famosos, que estão sempre marcando presença em festas, shows e festivais, a humorista costuma ser mais reservada e quase nunca sai de casa para esses eventos. Por isso, algumas pessoas estranharam quando ela marcou presença no show de Lady Gaga, que rolou no último sábado, dia 3, no Rio de Janeiro.

No entanto, em uma publicação nas redes sociais, uma internauta acabou criticando a humorista, afirmando que ela só teria ido ao show por ser gratuito:

De graça, né, mona, comentou a mulher.

Logo embaixo, Tatá rebateu dizendo:

Não é por isso não, amor. Porque eu, Graças a Deus, consigo comprar um ingresso. Eu não costumo sair mesmo. Acho que última vez que fui na festa de um adulto foi nos 50 anos da Angélica. Eu admiro demais a Gaga como a artista absurda que ela é, e tenho amigos que são fanáticos por ela. Eu jamais deixaria de realizar o sonho deles. Além de ontem ter sido um dia lindo: pessoas podendo se beijar sem medo de serem agredidas. Felizes sendo o que são. Fiquei feliz de presenciar isso.

Eita! Por sua vez, em suas redes, Tatá compartilhou vários momentos ao lado do marido, Rafael Vitti, e dos amigos no show de Gaga.