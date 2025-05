Madrugada no Power Couple Brasil 7 é marcada por análises de jogo e críticas sobre postura de adversários no Quebra Power

Na noite do último domingo, dia 4, os participantes de Power Couple Brasil 7 realizaram a dinâmica semanal do Quebra Power, o que agitou a mansão ao longo da madrugada - com os casais refletindo sobre como está o jogo, fazendo análises e dando suas opiniões sinceras sobre os colegas de confinamento.

Carol conversou com Rayanne sobre como demais participantes, como Ana Paula e Antony, se portaram durante o Quebra Power.

- Foi causado todo um alvoroço na última semana pelo comportamento deles dois. A casa na hora de apontar ficou com receio, todo mundo apontou eles como casal da briga, mas deu uma sabonetadinha ali no final. [...] Eu acho que o medo das pessoas de ativar o lado delas do jogo vai fazer eles dois crescerem [...] O que fizeram nessa dinâmica foi colocar eles lá em cima, porque vai ser o casal que errou, que é humilde, que é mudar. Como se eles já tivessem pedido perdão. Eles não vão mudra, porque já vieram com essa mentalidade de que para ganhar reality tem que gritar mais alto. [...] Ali, era hora de todo mundo sustentar o que pensou, opinou a judoca.

Gretchen, acompanhada de Esdras, também comentou com o casal Emilyn e Everton sobre como os demais participantes poderiam ter se posicionado mais na dinâmica.

- As pessoas estão tentando ser neutras aqui, disse Emily.

- O programa existe para você se posicionar. [...], respondeu a cantora.

- Sim! Igual na hora que o Victor falou: Ah, mas é que não é sem carisma. Eles falaram sem carisma, sim. É isso que a placa diz. Tem que falar, não tem saída, concordou a esposa de Everton.

Mais tarde, Gretchen frisou:

- O povo não gosta de casal que não se posiciona.

Giovanna sentou para conversar com Cris e não teve medo de questionar as escolhas feitas pela colega de confinamento, que tirou dinheiro do segundo colocado Radamés e colocou em outro casal que estava com o maior valor.

- Para mim foi sem coerência nenhuma. E vindo de uma mulher como você, tão inteligente e justa, eu me surpreendi negativamente. Por isso estou falando do fundo do meu coração, que eu gosto muito de você. Não esperava. Eu gosto de ser sincera com o que acontece aqui dentro. Eu queria ouvir o seu depoimento.

- Eu não pensei em ser justa naquele momento, porque não estava nem fazendo parte daquilo ali. Não queria fazer tanta diferença. Eu não tinha motivo para me indispor ali com ninguém, fazendo isso de tirar de quem tava com 15 e botar em quem estava com quatro só porque era meu amigo ou não. Tanto que tirei do Rada e da Carol, que eu sou chegada. Pensei que são só três mil rais, não vai ficar tanta diferença. Vou dar para eles, que sei que precisam. Na hora fiquei pensando nisso, explicou a influenciadora.

Enquanto seguiam com a conversa, Cris acabou disparando:

- Eu quero ser magoada logo, para poder votar sem medo. [...] Você está meio que me ameaçando.

- Eu não estou te ameaçando, jamais, se defendeu Giovanna.

- Você não acha que está me coagindo?, rebateu a famosa.

- Se você está se sentindo assim, eu te peço desculpas, porque não é a minha intenção. Estou querendo te dizer que eu pensaria de uma forma que você não pensou. Só que tudo bem, porque você é você e eu sou eu, esclareceu a companheira de Diego.

E teve casal preocupado com o conforto de outros participantes! Na cozinha com Dhomini e Gi Prado, Adriana comentou:

- Com relação aos mais velhos - a Silvia, a Gretchen e o Kadu - a única coisa que a gente pensa é proteger eles com relação ao conforto aqui dentro. Porque vão muito ao banheiro. Essas pessoas a gente gostaria de, enquanto estiverem aqui certo, terem um certo conforto por respeito à idade. Só. Até, com certeza, sem voto, nos der motivo.