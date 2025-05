Ator da série Família Soprano morre aos 84 anos de idade

Charlie Scalies, ator que interpretou o treinador de futebol americano do colégio de Tony em uma sequência de sonho em Família Soprano, morreu aos 84 anos de idade.

A notícia foi confirmada apenas no dia 4 de maio pelo The Hollywood Reporter, mas de acordo com a filha do ator, Anne Marie Scalies, ele faleceu no dia 1 de maio. Charlie estava internado em uma casa de repouso em Phoenixville, Pensilvânia, após uma longa trajetória com o Alzheimer.

Além de Família Soprano, Charlie também esteve em The Wire, Law & Order, Law & Order: SVU e Cold Case.