Joelma recebe crítica no Troféu Imprensa por música vitoriosa: - Muito antiga

A cantora Joelma foi a vencedora do prêmio Troféu Imprensa, que foi exibido no último domingo, dia 4, na categoria Música do Ano com o hit Voando pro Pará. Quem não ficou muito satisfeito com o resultado foi o jornalista Leo Dias, que esteve no evento como jurado e falou sobre o fato.

Antes dos apresentadores Patrícia Abravanel e Celso Portiolli anunciarem Joelma como a vencedora, Leo disse que a música indicada era antiga, dando a entender que, apesar de ter voltado ao topo no ano passado, em 2024, não era mérito dela.

- Para tudo. O fã clube da Joelma... Meu Deus, estou com medo. É o seguinte, Voando pro Pará é uma música muito antiga, não é nova. Mas ela voltou por causa de um rapper que gravou de uma maneira com humor, a voz dele fez com que a música voltasse às paradas. Foi esse o motivo, não foi o lançamento da Joelma, iniciou.

- Mas foi uma música forte em 2024, respondeu Patrícia.

- Por causa desse rapper. Ok?, rebateu Leo Dias.

- E como a votação é popular, a galera que escolhe..., comentou Celso.

Após o anúncio da vencedora, Joelma veio ao palco, recebeu seu prêmio e se apresentou com a música indicada, algo que o jornalista não esperava. Durante a apresentação, Patrícia ainda brincou com ele:

- Ela escutou tudo Leo Dias... Tudo o que você falou.

Na sequência, Leo se explicou para a cantora sobre seus comentários anteriores.

- Joelma, você sabe que eu te amo, respeito demais a sua história, seu trabalho, seu legado, o movimento que você criou na música do Brasil, que é único... mas a música foi muito tempo atrás, finalizou.