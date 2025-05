Muita emoção, homenagens e alfinetadas! Veja os momentos mais marcantes do Troféu Imprensa e a lista completa de vencedores

Na noite do último domingo, dia 4, aconteceu a 55ª edição do Troféu Imprensa, que foi transmitida, simultaneamente, no SBT e na Disney+. O evento entregou prêmios para as personalidades, programas e telejornais que se destacaram ao longo de 2024. Os encarregados de apresentar a premiação foram Patricia Abravanel e Celso Portiolli.

Alguns momentos no palco chamaram atenção do público e repercutiram na web. Dentre eles, estava a alfinetada que Tatá Werneck deu em Leo Dias, ao brincar sobre como ele teria descoberto que ela seria mãe antes mesmo de estar grávida.

- O Leo descobriu a minha gravidez eu não tinha nem fecundado ainda. Ele descobriu [e disse]: Você está grávida.

- Você está grávida?, questionou Patricia.

- Não, eu parei de malhar mesmo. Que bom que você perguntou, porque muita gente já beijou minha barriga hoje.

E teve também Blogueirinha dando uma resposta afiada sobre a sua ida para a Globo após Patricia Abravanel declarar que queria a artista no SBT.

- Você sabe que eu já te quis aqui, né? E você me deu um fora, disse a filha de Silvio Santos.

- Eu lembro. Ainda bem que eu não vim, porque a grade do programa saiu do ar. Por isso que eu não vim, rebateu a comandante do De Frente com a Blogueirinha.

- Ah entendi, aí você foi lá para o Fantástico? E aí você não quis saber da gente, disse a apresentadora da premiação.

- Lá [na Globo] é mais seguro, aqui [SBT] vocês tiram [o programa] do nada, gente, finalizou Blogueirinha.

César Filho levou para casa o troféu de Melhor Jornalista ao garantir a maioria dos votos dos jurados e fez um agradecimento a Daniela Beyruti em seu discurso.

- Eu tenho que dividir, eu quero agradecer a todos que votaram, a todas as pessoas que indicaram meu nome, agradecer a Deus em primeiro lugar, mas também dar crédito a Daniela Beyruti, que foi ela a ousada que me chamou para esse desafio. Eu falei: Dani, acho que só dá para fazer se a gente tirar a bancada, tirar a gravata, fazer algo mais informal. E ela foi ousada de aceitar essa minha proposta e fazer diferente. A gente está fazendo diferente.

Celso Portiolli e Angélica lembraram como foi a ida da famosa para a Globo. Na época, o apresentador ainda trabalhava na produção acompanhando os artistas que faziam programa. Com a saída da apresentadora, ele acabou ganhando a oportunidade de assumir o Passa ou Repassa. Porém, antes disso, ele atendeu ao pedido de Silvio Santos e foi conversar com a colega logo após ela anunciar a mudança de emissora.

- Você me tratou tão bem. Imagina, uma artista renomada recebe alguém da produção, o famoso quem, para falar sobre um programa que ele poderia apresentar. A Angélica foi uma graça, muito obrigada, relembrou Celso.

- Na verdade, eu estava indo, mas com o coração na mão. Aquelas coisas que a gente faz na vida, as decisões, as mudanças, que dão uma insegurança muito grande. E você estava ali, com o olhão grandão arregalado, já estava tenso de fazer aquilo. Eu queria mais que desse tudo certo. Eu fiquei muito feliz de todo o carinho que eu recebi, inclusive na minha saída. O Silvio foi incrível, como sempre foi comigo. Ficou meio bravo no começo, depois ele entendeu e falou que eu ia voltar. Tudo com muito amor, muito carinho, sempre fui bem tratada aqui, declarou Angélica.

Cariúcha ficou muito emocionada e caiu no choro ao ser vencedora da categoria Revelação do Ano.

- Olha onde eu cheguei, estou do lado da Patricia e do Celso ganhando o Troféu Imprensa.

Após a premiação, Fátima Bernardes posou nas redes sociais com seus troféus e agradeceu:

Muito grata por esse reconhecimento! Recebi cinco prêmios como Melhor Apresentadora de Telejornal e também de Entretenimento no Troféu Imprensa. Precisei até de ajuda pra segurar todos eles!.

LISTA DE GANHADORES

Quer saber quem foram os grandes vitoriosos da noite? Abaixo você confere uma lista completa com os vencedores de todas as categorias da 55ª edição do Troféu Imprensa. Vale lembrar que a premiação não apenas entrega prêmios para aqueles que receberam votos do júri técnico, como também aos nomes que ganharam o carinho do público, com o Troféu Internet.

Melhor Programa Diário

Fofocalizando - júri técnico

Mais Você - internet

Melhor Cantora

Simone Mendes - júri técnico e internet

Melhor Conteúdo Infantil

Sábado Animado - júri técnico e internet

Melhor Jornalista

César Filho - júri técnico

William Bonner - internet

Melhor Jornal

SBT Brasil - júri técnico e internet

Melhor Programa de Auditório

Domingão do Huck - júri técnico

Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel - internet

Melhor Música

Nosso Primeiro Beijo de Glória Groove ? júri técnico

Voando pro Pará de Joelma ? internet

Melhor Reality Culinário

Masterchef Brasil - júri técnico e internet

Melhor Game Show

Passa ou Repassa - júri técnico

Show do Milhão - internet

Melhor Talk Show ou Programa de Entrevista

Lady Night com Tata Werneck - júri técnico

The Noite com Danilo Gentili - internet

Melhor Humorista

Tiago Barnabé - júri técnico e internet

Melhor Apresentadora

Patrícia Abravanel - júri técnico e internet

Melhor Documentário

Silvio Santos: Vale Mais que Dinheiro - júri técnico e internet

Melhor Programa Jornalístico

Profissão Repórter - júri técnico e internet

Melhor Reality

Ilhados Com a Sogra - júri técnico

A Fazenda - internet

Melhor Atriz

Andrea Beltrão - júri técnico

Sophie Charlotte - internet

Melhor Ator

Juan Paiva - júri técnico

Chay Suede - internet

Melhor Novela

No Rancho Fundo - júri técnico

Renascer - internet

Melhor Apresentador

Celso Portiolli - júri técnico e internet

Melhor Cantor

Jão - júri técnico e internet

Revelação do Ano

Cariúcha - júri técnico e internet

Troféu História

Carlos Alberto de Nóbrega

O evento ainda dedicou uma homenagem para a Globo, que celebra o aniversário de 60 anos. Na premiação, foi exibido um vídeo destacando a trajetória da emissora, com cenas de novelas, trechos de programas e imagens de artistas que marcaram a história do canal.