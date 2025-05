Cléber Xavier aponta evolução no Santos e descarta 'medo' sobre futuro do time no Brasileirão

São cinco derrotas em sete jogos, apenas quatro pontos conquistados e uma posição incômoda na tabela. O Santos parece reviver a temporada 2023, quando sofreu o traumático rebaixamento no Brasileirão. De volta à primeira divisão neste ano, o time paulista é o penúltimo colocado. Em meio a um cenário preocupante, Cléber Xavier diz não sentir "medo" e vê evolução na equipe paulista, apesar do pouco tempo de trabalho.

"O medo não é uma palavra (para definir o momento)", disse o técnico estreante, após a derrota para o Grêmio por 1 a 0, no domingo, em Porto Alegre. "Temos que pensar direto no próximo jogo, que é o contra o Ceará. Não consigo pensar lá no futuro. Preciso pensar no agora, nesta semana, para conseguirmos buscar os três pontos em casa."

Xavier, mais conhecido pelo seu trabalho como auxiliar técnico de Tite na seleção brasileira e em diversos clubes, assumiu o comando do Santos na terça-feira. Trata-se da sua primeira investida como treinador principal. A estreia veio no dia seguinte, num duro empate com o CRB por 1 a 1, pela terceira fase da Copa do Brasil - a derrota foi evitada pelo goleiro Gabriel Brazão, que defendeu um pênalti nos acréscimos.

Da estreia em casa para o jogo contra o Grêmio, na capital gaúcha, o treinador viu evolução do time que ainda não conseguiu treinar por mais que dois dias seguidos. "Fomos melhores do que o Grêmio no primeiro tempo, poderíamos ter marcado, acabamos não definindo", lamentou.

Para Cléber Xavier, a equipe crescerá a partir do que viu naquela etapa inicial. "Temos que partir daí, deste bom primeiro tempo que fizemos, a partir dos detalhes para que possamos melhorar", avalia o técnico, já vislumbrando os trabalhos desta semana.

Ele terá exatamente uma semana para começar a dar a sua cara ao time. O Santos volta a campo, contra o Ceará, somente na segunda-feira que vem, dia 12, na Vila Belmiro. "Tenho o sentimento de que vamos crescer, principalmente agora que temos uma semana a mais. Vamos conseguir colocar mais conceitos, algumas ideias. Teremos os jogadores mais descansados", analisa. "Vamos crescer em cima daquilo que de bom fizemos contra o Grêmio."

PREOCUPAÇÃO COM A DEFESA

Apesar das palavras cautelosas neste início de trabalho, em que ainda está conhecendo seus jogadores, Xavier não disfarçou a preocupação com a defesa santista. Dos últimos nove jogos, por diferentes competições, a equipe paulista só não sofreu gol em uma partida, contra o Atlético-MG, há três semanas.

"Agora vamos sentar para conversar e analisar o jogo profundamente, como sempre fazemos. A gente descobre coisas positivas e negativas e tenta atacar em cima daquilo que temos urgência para o jogo contra o Ceará. Temos tomado mais gols do que temos feito, tem que estancar. Temos que parar de tomar gol e melhorar a nossa precisão nas finalizações", antecipa o técnico.