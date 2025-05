Vivendo Davi em Dona de Mim, Rafa Vitti dá spoilers: - Ele é muito cara de pau

Saindo do lado dos heróis! Na novela das sete, Dona de Mim, Rafa Vitti interpreta o bon vivant Davi. O jovem filho de Tony Ramos, que tem tudo de melhor adora curtir a vida ao máximo, com baladas, diversão e pouquíssima responsabilidade. Durante coletiva de imprensa, o ator contou que acredita que o rapaz ainda pode amadurecer, mas no início da trama ele é um grande anti-herói.

- Ele é um personagem solar, muito divertido, acho que ele tem uma função na trama de trazer um pouco de humor, de comicidade para as cenas. Ele é muito cara de pau, para mim é muito gostoso fazer. Os últimos papéis que eu fiz geralmente eu estava do lado do herói, e o Davi é super anti-herói.

Contando sobre a história e contexto de vida de Davi, Rafa defende que o jovem ainda está se encontrando e que muito dessa falta de rumo vem também pela família desregulada.

- Ele está longe de ser vilão, o que não impede ele de ir amadurecendo e se revendo. Acho que o Davi não se conhece muito, ele se nega muito, por isso está sempre se apoiando em coisas de fora. Porque a família também é uma família que não está em sintonia, não está em coesão. Todo mundo se sente muito sozinho nessa casa.

Ao longo da trama, o personagem de Vitti vai viver uma paixão por Leona, e vai entrar em um triângulo amoroso envolvendo o irmão, Samuel, papel de Juan Paiva.