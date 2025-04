Previsão do Focus para Selic ao fim de 2025 continua em 15%; 2026 segue em 12,5%

A mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2025 permaneceu em 15,0% pela 16ª semana seguida sugerindo que os juros terão de subir 0,75 ponto porcentual acima do nível atual, de 14,25%. O Comitê de Política Monetária (Copom) tem elevado a taxa e já sinalizou um novo aumento, menor do que 1 ponto porcentual, na sua próxima reunião, dos dias 6 e 7 de maio.

Considerando apenas as 97 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária para a taxa básica de juros no fim de 2025 também permaneceu em 15,0%.

Na última semana, diretores do Banco Central destacaram que o ambiente se tornou muito incerto desde o anúncio de uma série de tarifas pelo presidente americano, Donald Trump. Diante da falta de clareza sobre o futuro, eles deixaram claro que o Copom vai abandonar o forward guidance depois de maio, buscando maior flexibilidade para lidar com o cenário.

"Há duas variáveis em aberto quando falamos sobre o ciclo: uma delas é o orçamento total, e a outra é a extensão do ciclo. Ambas estão em aberto agora, e serão analisadas e comunicadas ao longo do tempo na melhor maneira que acreditemos que vá levar as expectativas para a meta, que temos o mandato de atingir", disse o diretor de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos, Paulo Picchetti.

A mediana para a Selic no fim de 2026 ficou estável em 12,50% pela 13ª semana consecutiva. Levando em conta apenas as 93 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, também continuou em 12,50%.

A estimativa intermediária para o fim de 2027 continuou em 10,50% pela 11ª semana seguida. A mediana para a Selic no fim de 2028 se manteve em 10,0% pela 18ª semana consecutiva.