China segura anúncio de estímulos para economia, apesar de impactos de tarifas dos EUA

Os formuladores de políticas da China parecem não ter pressa em implementar políticas que podem ajudar a estabilizar a economia em crise, apesar de as tarifas dos Estados Unidos começarem a pesar sobre o país. Economistas afirmam que Pequim está em "modo de espera", dada a falta de clareza sobre a política comercial americana e diante das esperanças de um acordo entre as duas potências econômicas.

"A situação ainda é bastante fluida, já que Trump enviou uma série de sinais de redução da tensão na guerra comercial entre EUA e China", afirma a Nomura.

Na mesma direção, líderes chineses disseram que sinais de estresse econômico estão surgindo, mas querem mais tempo para avaliar os danos. As políticas anunciadas no início do ano, porém, dão ao país um tempo para planejar o próximo passo. Em março, foram aprovadas mais medidas para ajudar a impulsionar a demanda na economia, incluindo programas expandidos de troca de bens de consumo e atualização de equipamentos.

Por outro lado, os analistas mencionam que um movimento com muita cautela "carrega seus próprios riscos". "O risco é que o governo possa ficar para trás na curva enquanto espera, levando o sentimento do mercado e das famílias a sofrer," defende a Gavekal Dragonomics. Após a conclusão da reunião de abril do Politburo na semana passada, os mercados acionários caíram, sinalizando decepção com o resultado do primeiro encontro do órgão decisório desde que as tarifas foram anunciadas. Fonte: Dow Jones Newswires.