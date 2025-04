Web Summit anuncia mais cinco edições no Rio de Janeiro até 2030

O CEO e fundador da conferência de inovação e tecnologia Web Summit, Paddy Cosgrave, anunciou neste domingo, 27, que o evento terá mais cinco edições no Rio de Janeiro. O executivo abriu a terceira edição da conferência na cidade neste domingo, destacando a sua dominância no nicho na América do Sul. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, se disse orgulhoso pela renovação da cidade como sede do Web Summit, que também tem edições em Lisboa, Doha e Vancouver.

O evento, que se estende até quarta-feira, 30, espera um público superior a 30 mil pessoas, mais de mil startups e cerca de 100 palestrantes. O tema predominante do encontro será Inteligência Artificial (IA). Haverá palestras de executivos como o diretor da Nvidia, Márcio Aguiar; da Meta, Maren Lau; e da OpenAI, Nicolas Robinson. Mais do que tecnologia, também haverá debates sobre a regulação das redes sociais, com a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso.

Na presença de Paes, Cosgrave disse que nenhuma outra cidade "colocou tanta paixão em receber o evento como o Rio". De sua parte, o prefeito do Rio reiterou o desejo de transformar a cidade na capital da inovação da América Latina. O prefeito citou a construção de um data center na cidade movido a energia renovável.