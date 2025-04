Rupert Grint, Ron Weasley de Harry Potter, anuncia nascimento da segunda filha

Temos um novo Weasley! Rupert Grint, o eterno Ron de Harry Potter, anunciou no dia 27 de abril que agora é pai de duas menininhas! Goldie G. Grint ganhou uma fotinho no Feed do pai, além de um feedback daqueles de seu comportamento até o momento:

Criança Secreta Ligeiramente Revelada. Apresentando Goldie G. Grint. Um bebê 10/10 (até agora).

Muito fofo, não é? Casado com Georgia Groome, o ator também é pai de Wednesday, que nasceu em 2020.