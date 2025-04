Maisa Silva participa de homenagem a Silvio Santos no aniversário de 60 anos da TV Globo

Maísa Silva entrou em um túnel do tempo neste domingo, dia 27, ao celebrar o aniversário de 60 anos da TV Globo. Convidada pelo Domingão com Huck, a atriz participou da homenagem que o programa fez para Silvio Santos, um dos grandes comunicadores dominicais.

Neste domingo, Luciano está relembrando os bons tempos de comunicadores como Chacrinha, Faustão e Silvio Santos. E nada mais justo chamar Maisa, que cresceu na TV com o dono do SBT para participar, não é?

Sobre sua participação da história da televisão brasileira, Maisa refletiu:

- Eu sou parte disso, eu nasci praticamente no palco. Eu aprendi a ler e escrever na mesma idade que eu estava aprendendo a me comunicar com o povo brasileiro.

Nos bastidores, Maisa ainda agradeceu a oportunidade de fazer parte do aniversário de 60 anos de idade.

De hoje no Domingão celebrando os 60 anos da Glô com essa homenagem ao Silvio! Amei participar, obrigada Luciano Huck.