Após revelar nova gravidez, Maíra Cardi diz que foi diagnosticada com trombofilia

Maíra Cardi usou sua conta no TikTok neste domingo, dia 27, para falar sobre seu estado de saúde após a nova gravidez, fruto do casamento com Thiago Nigro. Caso você não saiba, logo no começo de 2025, a influenciadora perdeu o bebê que estava esperando com o marido.

Durante o bate-papo, Maira, que já está de três meses, contou que engravidou logo depois do aborto espontâneo, o que preocupou seus médicos. Mais tarde, ela descobriu o diagnóstico de trombofilia, uma condição em que o sangue da pessoa tem uma tendência maior de formar coágulos.

- O Rafa, que era o nosso bebê perdido, para quem não sabe, ele chamava Rafa, a gente recebeu esse nome de Deus, a gente estava ouvindo uma música, Deus falou muito forte no nosso coração, a gente sabia que o nosso filho chamava Rafa. E Rafa é Deus. Uma das maneiras de chamar Deus, Deus tem vários nomes, e uma das maneiras ditas em palavras é Rafa. Então a gente deu o nome do nosso filho de Rafa. O que a gente perdeu antes de perder. E de fato, era Deus. Porque o Rafa salvou a minha vida, era para eu estar morta. Se eu não tivesse perdido o Rafa, eu estava morta. Literalmente. Se o Rafa não tivesse vindo na minha vida, eu estava morta também.

E continua:

- Bom, deixa eu explicar. Possivelmente, ou eu e o Rafa morreríamos, ou só eu. Eu não sei exatamente, mas eu não tinha possibilidade de eu não morrer. Vou explicar porquê. Bom, eu tenho dois filhos, e eu nunca tive problema nenhum com esses dois filhos. Então, existe uma coisa chamada trombofilia, que quando você tem trombofilia, você forma trombos, que são tipo coágulos de sangue, que você pode ter um AVC, você pode ter uma embolia pulmonar, ou você pode ter parada cardíaca.

Ainda de acordo com Maíra, essa pode, inclusive, ter sido a causa do aborto:

Em geral, quem tem trombofilia, não consegue segurar o bebê, você perde o bebê. Se você tem a trombofilia, e você não sabe, no parto você morre, porque faz o coágulo, e aí você vai ter um AVC, uma parada cardíaca, ou uma embolia pulmonar, não tem como.

Maíra ainda relembrou do caso de Thais, que foi babá de Sofia, sua filha com Arthur Aguiar, e morreu devido à doença após o parto:

- Ela descobriu que tinha uma trombofilia durante o tratamento todo da gravidez, a gente ajudou ela com todo o tratamento, médico, tudo certinho. Depois da gravidez, eu fui saber isso depois, tá gente? Obviamente não sabia antes. Depois que ela teve o neném, ela e o marido tomaram uma decisão muito errada, contra os médicos, mas na maior boa das intenções, por ignorância mesmo de não saber ? não é nem de não saber o que ela sabia, é de não ter o conhecimento real da gravidade real do assunto. O médico falou pra ela que ela tinha que tomar, que é uma injeção que você tem que tomar durante a gravidez inteira, e você tem que tomar no pós-parto também, enfim, explicou tudo pra ela, que não pode de jeito nenhum parar, que é muito grave, que se você não toma, você morre, enfim, explicou tudo. Só que ela ficou com medo de, durante a amamentação, passar pro bebê o remédio, e ela parou de tomar. E aí ela faleceu duas semanas depois do pós-parto. Ela teve um AVC, dois AVCs, na verdade.

A influenciadora falou que, apesar do susto inicial, ela está fazendo o tratamento como recomendado pelos médicos:

- A gente assustou muito, porque a nossa babá morreu disso, e a gente ficou bem apavorado aqui em casa. Eu não contei pra Sofia, nem vou, porque, enfim, eu acho que é uma coisa que assustaria bastante ela. Mas eu comecei a estudar sobre a doença, entender o caso, e eu fiquei mais tranquila. Porque quando você toma o remédio, e principalmente no pós-parto.

Para finalizar, Maíra contou que está se cuidando bastante, pois o remédio que está tomando deixa seu sangue mais fino, o que pode levar a uma hemorragia em caso de ferimentos graves:

- Eu não posso sofrer um acidente, porque eu posso ter uma hemorragia, porque eu estou tomando uma medicação que deixa o meu sangue muito fino, e aí não consegue estancar. Então é uma coisa que eu tenho que ter muito cuidado. Eu não posso fazer um monte de coisa, não posso me expor a um monte de situações, por causa disso. Mas é Deus, gente, é Deus. Inicialmente, a gente estava bem apavorado, agora eu já estou mais calma.