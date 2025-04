Potencia Ventures faz aporte de R$ 1,5 mi na startup de educação UpMat

O grupo de investimentos Potencia Ventures, focado em negócios de impacto social, aportou R$ 1,5 milhão na startup de educação UpMat Educacional, que promove olimpíadas acadêmicas em escolas. É o segundo investimento feito a partir do programa Fellowship Potencia Up, que ofereceu treinamentos para empreendedores em 2023.

A UpMat, fundada em 2018, realiza olimpíadas de conhecimento e competições acadêmicas sobre áreas como matemática, computação e educação financeira. Além disso, tem um produto focado na preparação de professores. Em 2024, a edtech atendeu mais de 2 milhões de estudantes em território nacional e teve um aumento de 189% no faturamento, quando comparado com o mesmo período do ano anterior.

Com o aporte, a empresa contratou uma equipe de marketing digital e dobrou o número de desenvolvedores.

O investimento na UpMat tornou a Potencia sócia minoritária na startup - o tamanho da participação não foi informado. É o primeiro projeto do portfólio com foco no letramento matemático no Brasil, afirma Itali Collini, diretora do fundo no Brasil. O grupo investe na América Latina e nos Estados Unidos. "Além de ser uma área do conhecimento que não tínhamos investido, também foca no desenvolvimento dos professores. E esta constante formação dos professores é um gap no País."

A Potencia planeja para este ano a segunda edição do seu programa de acompanhamento de startups. Collini crê que o mercado de venture capital pode acelerar no próximo ano, e a expectativa é que o número de investimentos do fundo superem os dois feitos no último ano. A primeira investida após o Potencia Up de 2023 foi a startup Trampay, um banco digital que oferece soluções financeiras para entregadores.

Cristina Diaz, fundadora e CEO da UpMat Educacional, aponta que participar do programa da Potencia foi fundamental para adequar o foco do marketing da startup. Segundo ela, o setor educacional é muito tradicional no modelo de negócios em que promotores de venda visitam escolas e passam por um longo processo. "Nós enxergamos que podemos inovar na implementação de projetos com a leveza do relacionamento digital.