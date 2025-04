Maestro João Carlos Martins revela câncer agressivo na próstata

Todo mundo sabe que o câncer é uma doença extremamente perigosa e alguns famosos já abriram o jogo e falaram publicamente que estão (ou já enfrentaram) a doença. No dia 27 de abril, o maestro João Carlos Martins, de 84 anos de idade, revelou que foi diagnosticado com um câncer agressivo na próstata em março.

Em entrevista para a colunista Monica Bergamo, o pianista contou que foi devastado com a notícia:

Mas o que é um artista? Um artista é um missionário. E qual é a nossa missão? Transmitir emoção, inspirar. Eu me baseio em duas pessoas da minha família: o meu irmão e o meu pai. Meu pai tinha 37 anos quando tiraram três quartos de seu estômago e disseram que ele teria seis meses de vida. Ele respondeu: É porque vocês não me conhecem. E morreu com 102 anos, em um acidente [em que caiu de uma escada e bateu a cabeça]. Já o meu irmão, Jose Eduardo [Gandra Martins], um excelente pianista, foi diagnosticado com um linfoma quando tinha perto de 80 anos. Dois anos depois, correu duas São Silvestre.

Ainda de acordo com o maestro, ele realizou uma cirurgia para retirada o câncer e acredita estar curado:

O câncer foi extirpado da próstata. É evidente que sempre pode haver uma reincidência. Mas não vai ser o meu caso. O meu caso vai ser o do meu pai.